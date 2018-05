Bouwfirma's beloven buurt inspraak in bouwproject Kantvelde 18 mei 2018

03u00 0

Bouwfirma's Durabrik en Bostoen hebben de omwonenden van Kantvelde inspraak beloofd in de plannen voor de nieuwe woonwijk aan de Oude Antwerpsebaan.





Op 14 mei vond een brainstorm plaats voor de buurt, vandaag willen ze het resultaat voorstellen.





Bruikbare feedback

"Een nieuw bouwproject heeft een invloed op de bestaande buurt. Wij willen de huidige bewoners dan ook de kans geven om input te geven en vragen te stellen. Wij zijn er alvast van overtuigd dat we dankzij dit directe contact veel bruikbare feedback zullen krijgen om het nieuwe project optimaal in de omgeving te kunnen integreren", zegt vertelt Martijn Vandevelde, projectontwikkelaar bij Durabrik. In een eerste fase komen er op Kantvelde elf woningen en drie appartementen.





(WVK)