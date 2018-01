Bouwer fabriek van de toekomst op pensioen STEFAAN VAN THIELEN NEEMT AFSCHEID VAN CONTINENTAL AUTOMOTIVE WANNES VANSINA

27 januari 2018

03u28 0 Mechelen Stefaan Van Thielen (64) neemt woensdag afscheid van Continental Automotive Benelux in Mechelen. De managing director gaat met pensioen na bijna 22 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de 'Fabriek van de toekomst'. Hij bewijst dat maakindustrie een toekomst heeft. "Maar dan moet je je wel elke dag afvragen wat je vandaag beter kan doen dan gisteren."

Van Thielen begon een kleine 22 jaar geleden aan zijn opdracht bij het toenmalige Teves, op vraag van zijn voorganger. "Ik had net in Portugal een nieuwe fabriek opgestart toen ik een telefoontje kreeg met de vraag of ik geen zin had om zijn job over te nemen. Aangezien ik het bedrijf kende - ik had er enkele jaren als productiemanager gewerkt - en ik van Mechelen afkomstig ben, heb ik ja gezegd. Op 13 juni 1996 ben ik begonnen. Vier keer heb ik daarna de vraag gekregen van het management of ik niet iets anders hogerop wilde doen, maar ik heb telkens 'nee' mogen zeggen. Niet alleen omwille van de balans tussen werk en leven, ik had ook het gevoel dat ik het bedrijf nog verder kon helpen om de toekomst te verzekeren."





Onder leiding van Van Thielen onderging het bedrijf in Mechelen-Noord een metamorfose. Het ging van 900 naar 500 medewerkers. "We hebben dat gelukkig kunnen doen zonder al te grote herstructureringen, ook omdat 38 procent niet meer voltijds werkt, wat voor een bedrijf met productielijnen die 7 op 7 en 24 uur op 24 uur draaien niet eenvoudig is." Hij investeerde ook fors in automatisering. De Mechelse fabriek groeide uit tot het boegbeeld van de Continental-groep en werd in 2015 door technologiefederatie Agoria als een van de vier eerste uitgeroepen tot 'Factory of the Future'.





Zelfrijdende heftrucks

In het magazijn rijden ogenschijnlijk kriskras zelfrijdende heftrucks, in de fabriekshallen draaien robots de ventielen en sensoren in elkaar. "Terwijl hier in het begin operatoren een paar duizend keer per dag dezelfde handeling uitvoerden, komt er nu bij de productie van de remsystemen geen mensenhand meer te pas. Alles is volledig geautomatiseerd. De medewerkers, meestal vrouwen, schoolden we om. Waren we niet meegegaan in die technologische evolutie, dan waren er nu in Mechelen 500 werklozen meer. Het was de enige manier. Het is nu zelfs zo dat we productie kunnen terughalen uit een lageloonland als Hongarije. Dat lukt alleen als de kost laag is en de kwaliteit outstanding - hier hebben we een foutenmarge van 0,02 per miljoen stuks."





Yoga

Maar niet de technologie, wel de medewerkers staan voor Van Thielen op de eerste plaats. "Zij zijn het grootste kapitaal van een bedrijf. Wij zetten hen op de eerste plaats. Dat zit in kleine dingen, zoals het organiseren van yoga- en mindfulnesssessies. We proberen hen niet alleen een job, maar een cultuur aan te bieden."





Van Thielen wordt opgevolgd door de Amerikaan Brandon Lane, een ingenieur die sinds 1993 in de VS werkt voor Continental. Hij liep de afgelopen tijd mee met de afscheidnemende directeur. "De uitdaging blijft dezelfde: je elke dag afvragen wat vandaag beter kan dan gisteren." Helemaal laat Van Thielen het bedrijfsleven nog niet los. Hij blijft voorzitter van de bedrijvenvereniging van Mechelen-Noord en ging ook in op de vraag van Continental om zijn ervaring ter beschikking te stellen van fabrieken wereldwijd. Hij heeft al verschillende afscheidsfeestjes achter de rug. "Ze hebben mij al drie keer ontvoerd naar wat ik dacht dat een diner met een paar mensen zou worden, maar waar de zaal bleek vol te zitten. Als je 21,5 jaar voor zo'n prachtig bedrijf hebt mogen werken, is afscheid nemen niet eenvoudig. Ik ben elke dag met plezier komen werken. Ik laat geen collega's achter, maar vrienden."