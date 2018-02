Bouwbedrijf Van Poppel realiseert Gouden Bol 16 februari 2018

Bouwbedrijf Van Poppel start begin maart met de realisatie van De Gouden Bol, een renovatieproject in de Désiré Boucherystraat in Mechelen. In het gebouw komen een gelijkvloerse handelsruimte met daarboven drie appartementen. Tot en met juni zal in de winkelstraat een bouwkraan en container worden geplaatst. Om de nieuw aangelegde straat te beschermen worden er in de hele werfzone rijplaten gelegd.