Bouwbedrijf komt op de proppen met stadswandeling Antoon Verbeeck

21 januari 2019

Het Mechels bouwbedrijf Van Poppel heeft een stadswandeling langs haar referentieprojecten in het centrum van Mechelen uitgestippeld. Een map van de wandeling is verkrijgbaar bij de stand van het bedrijf op de bouwbeurs Wonen 2019, van 26 januari tot en met 3 februari in de Nekkerhal. “Zo kunnen we aan potentiële klanten, maar ook aan nieuwe werknemers laten zien wat Van Poppel allemaal in zijn mars heeft”, zegt gedelegeerd bestuurder Bob Van Poppel. “Na zeven generaties bouwen aan Mechelen kunnen we wel wat laten zien. Het is een idee dat al langer speelt in mijn hoofd, maar nu wordt het eindelijk concreet. De wandeling brengt de deelnemers langs alle topprojecten, zoals de Lorettenschool, het Huis van Lorreinen, maar ook historische parels als het conservatorium en het stadhuis. Dankzij een handig, gedrukt stadsplan kan iedereen zelf op stap in de Dijlestad.” De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.