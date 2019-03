Bouw woon-zorgcentrum Roosendael van start Wannes Vansina

01 maart 2019

16u16 0 Mechelen Op 11 maart start aannemer Willemen Construct in opdracht van Zorgbedrijf Rivierenland met de bouw van woon-zorgcentrum Roosendael nabij de R6. Er zal plaats zijn voor 120 bewoners.

Rivierenland investeert ruim 28 miljoen in de bouw van Roosendaelveld. Vanaf het najaar van 2020 zullen er 120 mensen kunnen wonen, voornamelijk personen met dementie. Het woon-zorgcentrum moet voor een stuk het verdwijnen van het Hof van Egmont opvangen. De bouw gaat gepaard met de nodige hinder voor de buurt. De werftransporten moeten (net als de bussen van De Lijn richting AZ Sint-Maarten) via de smalle Karekiet- en Mezenstraat. Tijdelijke verkeerslichte moeten voor beurtelings verkeer zorgen. Dat blijft zo tot 30 september, de vermoedelijke startdatum van de werf voor de heraanleg/rioleringswerken in de wijk Otterbeek. Meer info op http://www.zorgbedrijfrivierenland.be/roosendaelveld.