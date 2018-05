Bouw nieuw rusthuis start in oktober WOONZORGCENTRUM VAN 20 MILJOEN EURO OPENT IN 2020 WANNES VANSINA

23 mei 2018

02u52 0 Mechelen De groep Dorian start in oktober met de bouw van Rembertus, een nieuw woonzorgcentrum met assistentiewoningen op de Brusselsesteenweg in Mechelen. In het voorjaar van 2020 moet de investering van 20 miljoen euro de deuren openen.

Rembertus komt tussen de Brusselsesteenweg en de Belgradestraat, parallel met de spoorweg. Een van de komende weken moet de sloop van de voormalige gebouwen van Anglopart van start gaan zodat in het voorjaar begonnen kan worden met de bouw van de nieuwe zorgsite. Het nieuwe woonzorgcentrum zal plaats bieden aan honderd bewoners met verschillende zorgnoden. Daarnaast komen er op de site vijftien assistentiewoningen voor senioren met een lagere zorggraad. Op enkele voor laden en lossen en bezoekers na komen alle parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage, ontsloten via de Brusselsesteenweg.





Arts uit 16de eeuw

"Voor de benaming van de zorgsite staken we ons licht op bij de Kring Oudheidkunde Mechelen. Daar bracht men ons op het spoor van Rembert Dodoens, de bekende plantkundige en arts uit 16de eeuw. We willen hem niet alleen eer aandoen voor zijn betekenis op het vlak van geneeskunde en gezondheid, maar ook voor zijn invloed als plantkundige: Rembertus wordt een mooie, groene zorgsite", aldus Michel Vanstallen, CEO van Dorian. Het ontwerp komt van de Mechelse architect Jan Van den Berghen, de exploitatie komt in handen van het ook al in Mechelen gevestigde Armonea, de grootste Belgische private zorggroep.





Nog op de planning

"Onze hoofdzetel is al sinds 2010 in Mechelen aanwezig, maar een woonzorgcentrum ontbrak tot nog toe", zegt Koen Peeters van Armonea. "Ons doel is bewoners te laten genieten van hun oude dag." Zorgbedrijf Rivierenland heeft in Mechelen nog twee nieuwe woonzorgcentra op de planning staan: op Roosendaelveld (aan de R6, 120 bedden) en op de huidige ziekenhuiscampus Zwartzustersvest (230). Ze komen in de plaats van het Hof van Egmont.





Geen wachtlijsten

Volgens Vanstallen zullen er verder in Mechelen geen nieuwe woonzorgcentra meer komen omdat de overheid geen verdere subsidiëring voor bijkomende bedden voorziet. "Dat is ook niet nodig: er zijn bijna geen wachtlijsten meer", zegt Koen Anciaux, voorzitter van Rivierenland. Hij wijst erop dat de inspanningen om ouderen langer thuis te laten wonen, vruchten afwerpen. "Senioren zijn gemiddeld 86,13 jaar als ze worden opgenomen. Ze verblijven gemiddeld geen twee jaar meer in een woonzorgcentrum, terwijl dat zeven jaar geleden nog drie jaar was."





In verband met de verkoop van de 55 à 60m² grote assistentiewoningen vindt op 12 juni een infoavond plaats. De vraagprijs bedraagt gemiddelde 195 à 200.000 euro (zonder kosten).





Inschrijven kan via www.imoya.be.