Botermarkt transformeert even in 'De Koer' (om elektronisch feestje te bouwen) 23 augustus 2018

02u39 0 Mechelen De drie Mechelse feestconcepten Lunar, Metadrome en Kurabu krijgen van Maanrock de Botermarkt ter beschikking. Ze bouwen er drie avonden op rij een elektronisch feestje. "We bleven op onze honger zitten, dus doen we het nu maar zelf."

Lunar, Metadrome en Kurabu zijn alle drie gegroeid uit Club Kamikaze. Het idee om iets tijdens Maanrock te doen, komt vanuit de eerste organisatie. "We hebben al heel lang een goed contact met mmMechelen Feest-voorzitter Kristof Calvo en trekken al een tijdje aan zijn mouw omdat we op onze honger blijven zitten tijdens Maanrock. Voor deze editie zijn we ook effectief beginnen onderhandelen en uiteindelijk hier op de Botermarkt geland", zegt Mats Walschaers. Metadrome en Kurabu sloten graag aan.





Gisteren verzamelden daar een kleine tien leden om te starten met de opbouw. Het podium komt niet zoals andere jaren in het verlengde van het plein te staan - dat is met de planten in de vliet ook moeilijk - wel dwars voor de winkel van C&A. "We creëren hier een pleintje. Vandaar de naam: De Koer." Bezoekers mogen zich aan elektronische muziek verwachten, maar niet van het genre dat ook op het Feestpodium op de IJzerenleen te horen zal zijn. "We willen hier niet de commerciële dingen als Like Mike en Dimitri Vegas aankondigen, maar dieper ingaan op substijlen. Wij brengen alternatieve en underground elektronische muziek", zegt Sammy Claes. Op vrijdag zorgt Metadrome voor de programmatie, op zaterdag Lunar en op zondag Kurabu. "De Koer is een op en top Mechels podium, van naaldje tot draadje."





Ze hopen dat de eerste samenwerking met Maanrock het begin kan zijn van meer. "We vullen een niche die eerder nooit aan bod is gekomen. Hopelijk opent het ook deuren bij andere organisatoren." Sammy en Mats hopen dat het weer beter zal zijn dan de voorspellers aangeven. "Telkens wij iets organiseren, is het slecht weer. We hebben er nog mee gelachen dat we als het echt warm wordt de fonteintjes kunnen aanzetten, maar dat zal er niet inzitten", besluit Sammy.





(WVK)