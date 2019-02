Boscompensatiebelofte blijft voorlopig dode letter Wannes Vansina

25 februari 2019

23u34 0

“We verscherpen onze ambities en planten voor elke boom die moet verdwijnen geen twee maar drie bomen in de plaats.” Raadslid Karel Geys (sp.a) stelde vanavond tijdens de gemeenteraadszitting vast dat die belofte uit het Mechelse bestuursakkoord voorlopig niet wordt gehonoreerd. De kap van 7 hectare in ‘de lus’ in Mechelen-Noord voor de ontwikkeling van een retailcentrum wordt immers maar een op een gecompenseerd, zo bleek uit een antwoord van schepen Greet Geypen (Open Vld). “De bevoegdheid ligt niet bij ons, maar bij Natuur en Bos”, verklaarde ze. Waarop Geys zich afvroeg waarom het punt dan in het bestuursakkoord staat. “En als je compenseert, dan liefst in Mechelen en niet in Kortessem of Geraardsbergen”, merkte hij op. Kristof Calvo (Groen) schreef de beslissing toe aan de lange geschiedenis van het dossier. “Deze meerderheid zal er werk van maken”, beloofde hij.