Bordjes aan monumenten geven info op kindermaat 24 mei 2018

De stad Mechelen heeft dinsdag op voorstel van de kinderraad infobordjes laten aanbrengen bij elf monumenten in de binnenstad. Doel is kinderen op een eenvoudige manier te informeren met leuke weetjes en info op kindermaat. "De uitleg van de bestaande bordjes is vaak gericht op volwassen en niet altijd even gemakkelijk te begrijpen voor kinderen", zegt kinderburgemeester Walid El Handouz. De bordjes zijn te herkennen aan de Bourgondische Rommy die er werd op aangebracht en bevatten ook vaak een spelelement. De borden kwamen aan het paleis van Margareta van York, het stadhuis, de Sint-Romboutstoren, de Sint-Pieter en Paulkerk, het Schepenhuis, het standbeeld van Margareta van Oostenrijk, de grote Opsinjoor, de Vismarkt, de Hoogbrug, Huis de Zalm en standbeeld van de Vadderik. Kostprijs: 3.500 euro. (WVK)