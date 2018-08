Boom valt op auto na windstoot 10 augustus 2018

02u41 0

Een hevige rukwind in Mechelen-Zuid heeft een boom doen omvallen, die pardoes op het dak van een personenwagen landde. "Er vielen geen slachtoffers", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De brandweerzone van Rivierenland moest ter plaatse komen om de boom in stukken te zagen. Het ongeval gebeurde net voorbij het kruispunt van de Brusselsesteenweg met Europalaan in de richting van Zemst.





(TVDZM)