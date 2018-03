Boete voor vervoeren van passagier in laadbak 29 maart 2018

Een bestuurder van een lichte vrachtwagen is door de politie tijdens een controleactie aan de kant gezet. Hij kreeg een boete van 116 euro voor het vervoeren van een passagier. Die zat op het moment van de vaststellingen in de laadbak van de vrachtwagen. Veder bleek nog dat het voertuig niet verzekerd was. De nam de vrachtwagen in beslag en liet hem takelen. Hij kreeg nog een bijkomend proces-verbaal voor het ontduiken van verkeersbelasting. (TVDZM)