Boete van 6.580 euro voor bestuurder vrachtwagen Els Dalemans

27 februari 2019

17u37 0 Mechelen De verkeerscel van de lokale politie Mechelen-Willebroek kon bij een controleactie rond zwaar vervoer een vrachtwagen onderscheppen die met heel wat zaken niet in orde bleek te zijn. De bestuurder kreeg een gepeperde rekening van maar liefst 6.580 euro mee naar huis.

“Onze collega’s stelden verschillende inbreuken vast. Zo reed de bestuurder zonder geldig rijbewijs. Hij had het praktisch examen van de herstelexamens nog niet afgelegd na een verval recht tot sturen”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande.

“De vrachtwagen was ook te zwaar geladen, goed voor een boete van 1.200 euro. De ladingzekering was niet conform de regelgeving, wat wil zeggen dat deze niet goed afgedekt was, hierop staat een boete van 1.000 euro. Er werd ook een overtredingen op de wetgeving inzake tachograaf vastgesteld, met een boete van 3.060 euro. Tot slot werden ook de rij- en rusttijden niet gerespecteerd, goed voor nog eens 1.320 euro boete bovenop.”

“De vrachtwagen werd geïmmobiliseerd tot een andere chauffeur ermee kon vertrekken én alle andere verplichtingen in orde gebracht waren.”