Boete na verstoppen slagersmes in sok 16 augustus 2018

Abdelaziz N. moet een boete betalen van 1.600 euro. De Mechelaar moest zich verantwoorden voor het bezit van een verboden wapen. "Het ging om een mes gewikkeld in een sok", vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op de behandeling vorige maand. Beklaagde is geen onbekende voor het gerecht, de jongeman heeft al vijf correctionele veroordelingen achter zijn naam staan. Het mes werd aangetroffen tijdens een politiecontrole op 2 juni 2017. "Beklaagde verklaarde dat hij vrachtwagens aankocht en verkocht. Het mes had hij aangetroffen in een frigowagen", aldus Claessens nog. De jongeman repliceerde: "Ik wou het thuis leggen, maar moest het vervoeren. Omdat ik geen onrust wou wekken, wikkelde ik het in een sok". Het parket vroeg een celstraf en een boete, de verdediging vond dat te streng en stelde een boete voor. De rechter volgde de verdediging (TVDZM)