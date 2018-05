Boerenbuiten komt naar binnenstad 09 mei 2018

Jong en oud laten kennismaken met de boeren en hun lekkere, lokale producten. Dat is het opzet van het project BOERENBUITEN dat op vrijdagnamiddag en zaterdag plaatsvindt in de Mechelse binnenstad. De Korenmarkt vormt het decor voor een boerenmarkt waar producten zoals groenten en fruit, sappen, kruiden en bloemen verkocht worden door de telers zelf. De Ganzendries wordt dan weer een kinderplein in plattelandsthema, met boerderijdieren, minitractors en grime. Op zaterdag vinden in een hangar aan de Korenmarkt ook achtereenvolgens workshops, een volksdiner en een boerenbal plaats. Het programma is terug te vinden op www.mechelen.be/denboerenbuiten. De activiteiten kaderen in de Mechelse Lentebraderie, een shoppingevenement met (kinder)animatie. Voor het eerst rijdt de shopping shuttle ook op vrijdag. Info: shoppenin.mechelen.be/lentebraderie-11-en-12-mei-2018. (WVK)