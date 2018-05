Boeddhabeeld verhuist naar nieuwe tempel 29 mei 2018

De Mechelse boeddhatempel verhuisde meer dan een jaar geleden van Mechelen-Noord naar de Willendriesstraat in Muizen, maandag volgde ook het imposante Boeddhabeeld. Dat had heel wat voeten in de aarde. De kolos weegt, inclusief de lotustroon, immers zo'n 12,5 ton en is drie meter hoog. In de Kouterdreef werd het beeld op een vrachtwagen gehesen. Op zijn bestemming ging het ten slotte met een kraan tot op een drie meter hoog podium in de tuin. De installatie ging gepaard met een urenlange ceremonie onder leiding van de monniken. Een 120-tal Thaise dames was aangeduid om de plechtigheid te begeleiden. "Het beeld is altijd het befaamde symbool en monument van herkenning geweest van Wat Dhammapateep. Het is daarom onverbrekelijk verbonden met de boeddhistische werking en activiteiten van de tempel." (WVK)