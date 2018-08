Bodemverontreiniging zet masterplan brandweerkazerne on hold 21 augustus 2018

De opmaak van een masterplan voor de site met de huidige Mechelse brandweerkazerne staat 'on hold' nadat er bodemverontreiniging werd vastgesteld.

Momenteel wordt aan de Nekkerhal volop gebouwd aan een nieuwe brandweerkazerne (en een nieuw stadsmagazijn). Deze moet over goed een jaar klaar zijn. Dat betekent dat intussen volop wordt gewerkt aan een herbestemming voor de huidige kazerne in de Dageraadstraat en aangrenzende eigendommen. "Ontwikkelaars Willemen Real Estate en City Site zijn bezig met de opmaak van een ontwerpmasterplan voor het binnengebied tussen Dageraadstraat en Battelsesteenweg. De stad heeft gevraagd om hier zeker ook een park voor de buurt in op te nemen met voldoende groen en een afsluitbare zone", zegt schepen Greet Geypen (Open Vld). Het masterplan lag reeds voor aan het college van burgemeester en schepenen, maar een beslissing werd verdaagd omwille van de vaststelling dat de bodem verontreinigd is. De herkomst noch de omvang zijn op dit ogenblik gekend. "In september of oktober wordt nog verder onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging op het terrein. Van zodra alle resultaten gekend zijn, kan verder worden gewerkt aan het masterplan en zal er een infoavond voor de buurt worden georganiseerd", aldus Geypen. De brandweerkazerne is nu 35 jaar gehuisvest in een voormalige meubelfabriek. Het complex zal allicht worden afgebroken. (WVK)