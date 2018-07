Blue-bike voortaan ook op Veemarkt 17 juli 2018

02u40 0

Sinds deze week kunnen abonnees van Blue-bike ook fietsen huren in de binnenstad. Maandag werd een derde station geopend, aan de Veemarkt. Eerder waren er ook al aan de treinstations Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel. "Deze scoren zeer goed, boven de verwachtingen zelfs. Vandaar dat we nu een derde punt openen in Mechelen", zegt Joeri De Visser, product manager bij Blue-bike. De keuze is weloverwogen. "Op de Veemarkt stoppen veel bussen van De Lijn van en naar onder andere Lier en Antwerpen. Op die manier kunnen ook busreizigers die in Mechelen aankomen hun laatste afstand per fiets afleggen." Er wordt gestart met acht fietsen. Het gaat om de 57ste Blue-bikelocatie. Een jaarkaart kost 12 euro, het gebruik van een fiets vervolgens (meestal) 1,15 euro per dag.





(WVK)