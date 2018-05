Bloemen voor verongelukte ruitenwasser meteen verdwenen 18 mei 2018

02u32 0 Mechelen Verschillende Mechelaars hebben gisteren een bloemetje neergelegd ter nagedachtenis van de ruitenwasser die precies een jaar geleden de dood tegemoet viel. Het mooie gebaar werd tenietgedaan door iemand die ze weer weghaalde.

Patrick Dries viel een jaar geleden van zijn ladder toen hij aan het werk was in de Gerechtstraat. De 57-jarige man uit Kontich overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een dochter lanceerde dinsdag een oproep op de Facebookpagina 'Ge zijt van Mechelen als'. "Nu wou ik heel graag een bloemetje gaan leggen daar maar ga het emotioneel niet aankunnen en ga de lange trip niet maken. Ik wil jullie Mechelaars vragen of iemand uit goede wil een bloemetje wil gaan leggen. Ik wil dit uiteraard vergoeden." De oproep viel niet in dovemansoren. Verschillende lezers gingen gisteren inderdaad in op haar voorstel en uiteindelijk raakte de dochter zelf ook ter plaatse dankzij een lift. De witte en rode bloemen bleven evenwel niet liggen, maar werden door iemand weggehaald. Door wie is niet bekend. Wel zouden de eigenaars van het huis waar het ongeval gebeurde,, niet zijn opgezet met de actie. Volgens een van de bloemenleggers vonden ze het sluikstorten. Zij waren niet beschikbaar voor commentaar. (WVK/TVDZM)