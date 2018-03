Blauwe zone rondom Kleine Malinwa 01 maart 2018

02u34 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft beslist om het gebruik van de parkeerschijf te verplichten in de wijk Katanga, de nieuwe woonwijk Rode Molenstraat en het straatgedeelte van de Liersesteenweg, tussen Maasstraat en de Ieperleestraat.

De bewoners worden al geruime tijd geconfronteerd met een parkeerprobleem tijdens de activiteiten op de aanliggende jeugdvelden van KV Mechelen en tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Caroline Gennez (sp.a) wilde weten of er ook blauwe zone komt in de Oude Liersebaan, Mandelstraat, Leiestraat en Ieperleestraat omdat ook daar bewoners vragende partij zijn, maar dat is niet het geval.





Volgens schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) wees een bevraging daar uit dat er daar geen meerderheid voor is. (WVK)