Blauwe zone ingesteld in Rode Molenstraat 03 april 2018

De Mechelse gemeenteraad heeft beslist om parkeerbeperkende maatregelen in te voeren in de Rode Molenstraat.





De nieuwe verkaveling aan de Liersesteenweg wordt immers geconfronteerd met een parkeerprobleem tijdens de sportactiviteiten op de aanliggende jeugdvelden van KV Mechelen en tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Het parkeren wordt in de hele zone verboden behalve op plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien. Daar geldt de verplichting om de parkeerschijf te gebruiken.





De maatregelen zullen pas van kracht zijn na de toevoeging van de wegenis van de Rode Molenstraat aan het openbaar domein. Eerder werden al een gelijkaardige beslissing genomen voor buurten rondom de Kleine Malinwa. (WVK)