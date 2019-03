Blauwe Sint-Rombouts vestigt aandacht op darmkanker Wannes Vansina

05 maart 2019

10u29 0

De Sint-Romboutstoren kleurt de ganse maand maart blauw. Dat om de Mechelaars te wijzen op de actie ‘Stop darmkanker’, waarvan de kleur blauw is. “Als bestuur van Foundation Mechelen willen wij deze ziekte onder de aandacht brengen. Vandaag sterven nog te veel mensen aan darmkanker, meestal omdat de diagnose in een te laat stadium gesteld wordt”, zegt Ludo Vandebril. De vzw organiseert op zondag 31 maart om 10.30 uur een lezing over de ziekte in de aula van Lamot. Spreker is dokter Luc Colemont, bezieler van de vzw Stop darmkanker en auteur van het boek ‘Helden met darmkanker’. Daarnaast komt een aantal mensen uit het boek hun ervaringen met de aanwezigen delen. Meer info op www.foundationmechelen.be.