Bjorn (39) organiseert spelmarathon van 24 uur voor zus die aan fibromyalgie lijdt Wannes Vansina

02 december 2018

16u33 0

Bjorn Van Houtven (39) uit Bonheiden heeft zonet een punt gezet achter ‘Hart voor Fibro’, een spellenmarathon in de Spelfanaat in Mechelen. Hij begon er zaterdag om 14 uur aan om er pas 24 uur later weer mee op te houden. “De opkomst was niet massaal, maar dat had ik ook niet verwacht. Het was wel heel gezellig. We gaan een mooi bedragje kunnen schenken aan de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-patiënten. Hoeveel? Vandaag ga ik dat niet meer beginnen tellen.” Hij is stikkapot. “Het enige negatieve aan de actie is dat ik geen 20 meer ben. Ik heb daarnet nog een spel proberen spelen, maar het lukte gewoon niet meer. Ik kan mij niet meer focussen.” Hij organiseerde de actie voor zijn zus, die aan fibromyalgie lijdt.