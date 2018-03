Binnenwerken Ouwen Dok kunnen starten 10 maart 2018

02u29 0

Nu de restauratie van de gevels en daken van de Ouwen Dok aan het Rode Kruisplein in Mechelen is afgerond, kan er werk worden gemaakt van de verbouwing tot een hotel en congrescentrum.





" Het is nu de beurt aan Van der Valk Mechelen om het gebouw verder af te werken. Na een periode van vooronderzoek en werfinrichting start CIT Blaton in de loop van volgende week met de ontmantelings- en sloopwerken", zegt Greet Geypen (Open Vld), schepen van Monumentenzorg en Stadsvernieuwing.





"Binnenin het gebouw worden de later toegevoegde volumes weggehaald, waarna ook het dak van de zwemkom er voor goed af gaat. Vervolgens kan de opbouw van het hotel van start gaan. Voor de restauratie van de zwemkom, de douches en de badkamers ligt een restauratiedossier op tafel. De afwerking van deze zones volgt van zodra een erfgoedpremie is bekomen. Als alles volgens plan verloopt, opent het hotel in het najaar van 2019." (AVH)