Binnenplein Hof van Cortenbach kleurt groen Wannes Vansina

25 maart 2019

09u54 2 Mechelen De stad Mechelen heeft het ontwerp klaar voor het binnenplein van het Hof van Cortenbach. Het krijgt een groene invulling. De aanleg is pas voor volgend voorjaar.

Nu het Hof van Cortenbach gerestaureerd is, is het de beurt aan het nieuwe binnenplein. Daartoe stelde de stad studiebureau D+A consult aan. “Het wordt ingericht als een hof. Enerzijds verwijzend naar het Hof van Cortenbach. Anderzijds naar een omheinde plek waar bloemen, kruiden, struiken of bomen kunnen groeien”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).

Het binnengebied krijgt verschillende functies. Het wordt niet alleen een terrassenplein, maar zal ook dienst doen als gemakkelijke doorgang voor voetgangers en fietsers. Het zal permanent bereikbaar zijn via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de Ziekeliedenstraat en via de poort op de Korenmarkt. “In het voorjaar van 2020 beginnen we eraan. We hopen het Hof van Cortenbach te kunnen openen in de zomer”, zegt schepen Patrick Princen (Groen). De aanleg wordt geraamd op 317.815 euro.

Momenteel maakt een aantal leegstaande panden van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en enkele achterliggende magazijnen plaats voor nieuwe appartementen en handelszaken. De eerste bewoners kunnen eind 2020 hun intrek nemen in residentie Cortenbach.