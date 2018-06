Binnenkort Vismarkt zonder viswinkels UITBATERS EMIEL MET PENSIOEN, SERVIS SLUIT EIND AUGUSTUS WANNES VANSINA

30 juni 2018

02u41 1 Mechelen Vandaag valt het doek voor viswinkel Emiel op de Vismarkt. Marie-Claire Gulikers (58) en Luc Cautaert (59) zetten na veertig jaar een punt achter hun zaak, die ooit werd gestart door de overgrootouders van Marie-Claire. Binnenkort is de Vismarkt geen vismarkt meer, want eind augustus sluit ook Servis.

De overgrootouders van Marie-Claire startten met hun viszaak toen de Vismarkt nog een echte vismarkt had. Wanneer precies, dat weet niemand meer. "De moeder van mijn grootmoeder en haar man zijn begonnen met een houten viskraam, zoals er hier destijds veel stonden. Later hebben ze dan dit pand gekocht", vertelt Marie-Claire. De naam Emiel kwam pas jaren later. "Emiel was de tweede naam van mijn grootvader. Zijn eerste naam was Otto, maar dat was geen populaire naam na de oorlog. Hij was Duitser van nationaliteit."





Geen opvolging

Zelf baatte Marie-Claire de zaak veertig jaar uit, eerst twintig jaar met haar ouders, tot ze in 1997 samen met Luc de zaak overnam. De twee nemen afscheid met een dubbel gevoel. "Maar het is beter om nu te stoppen dan over een paar jaar, als ik fysiek echt niet meer kan. Op mindere dagen kost het mij echt heel veel moeite", vertelt Marie-Claire. Opvolging is er niet, want de twee dochters hebben andere katten te geselen. Volgens Luc is het ook moeilijk om iemand te vinden. "Voor slager kan je leren, maar niet voor visboer. Als er al eens een viswinkel bijkomt, dan is de uitbater veeleer een kok. Het is ook heel hard werken."





Marie-Claire kreeg de stiel met de paplepel mee. Al als kind hielp ze al mee. "Op zaterdagnamiddag sliep mijn grootvader - ze begonnen destijds nog veel vroeger met werken dan wij - en ging ik als 12-jarige grootmoeder helpen. Ik vond dat altijd heel plezant. Ik kook nog altijd heel graag. Ik probeer graag eens iets nieuws uit. Eerst voor onszelf, dan voor de winkel. Koken is mijn passie. Zowat alles dat je hier ziet, van de slaatjes over de paella, coquilles tot de kroketjes, alles is zelfbereid." Veel recepten heeft ze trouwens nog van haar grootvader. "Bijvoorbeeld de paling in 't groen, de witte en bruine saus, de mosselsaus. Maar die recepten zullen verdwijnen, want ik geef ze aan niemand", lacht ze.





Afscheid in schoonheid

Het valt ook op de winkel nog boordevol lekkernijen staat. En dat terwijl de winkel sluit. "Dinsdag ben ik nog om 5.30 uur opgestaan omdat de videes opwaren. Ik wil afscheid nemen in schoonheid. Dit is mijn grote liefde", verklaart ze. Het pand is intussen verkocht, wat de toekomst brengt, weten Marie-Claire en Luc niet. Alvast geen nieuwe viswinkel. Dan blijft op de Vismarkt enkel nog Servis over, maar niet voor lang. De uitbater zet eind augustus een punt achter zijn zaak.