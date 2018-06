Binnendijle opnieuw proper dankzij vrijwilligers 18 juni 2018

Zo'n dertig vrijwilligers hebben gisteren de Binnendijle afvalvrij gemaakt. Supplanken, kajaks en het toeristische bootje werden tijdens 'Clean Up Binnendijle' ingezet. De actie kwam tot stand dankzij onder andere Diane Van den Bosch, die vaststelde dat er geregeld afval op het water van de Binnendijle drijft. "We konden vandaag rekenen op een dertigtal gemotiveerde mensen. In totaal werden er twintig zakken met afval gevuld. Daarnaast hebben we ook enkele grote stukken hout en isolatiemateriaal uit het water kunnen halen. Dit was zeker voor herhaling vatbaar", aldus Diane. (AVH)