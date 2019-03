BimSem viert 30ste verjaardag van ‘Le petit théatre’ Wannes Vansina

13 maart 2019

13u32 0

Gisteravond is in de Mechelse Stadsschouwburg ‘Le petit théàtre’ in première gegaan, het totaalspektakel in het Frans van de eerste graad van BimSem. De leerlingen brachten een wervelende show waarin chansons, sketches en dans elkaar afwisselden. Een live-orkest van leerlingen en leerkrachten leverde muzikale ondersteuning. De voorstelling werd ingeoefend tijdens de lessen Franse Expressie en tijdens de middagpauzes. Meer dan 130 leerlingen werkten op een of andere manier en vrijwillig mee. Le petit théatre is een vaste waarde in BimSem. Het gaat al om de 30ste editie. Doel is de eerstejaars op een creatieve manier te leren omgaan met Frans, maar hen ook te leren samenwerken en grenzen verleggen.