BimSem laureaat 'Pimp je speelplaats' 18 mei 2018

02u33 0

Het Berthoutinstituut - Klein Seminarie (BimSem) in Mechelen is een van 25 laureaten van de wedstrijd 'Pimp je speelplaats'. Dat betekent dat de school 4.000 euro krijgt die voornamelijk aan plantgoed dient te worden besteed. Daarnaast krijgt de school ook een 'coach' die het project zal begeleiden dat van de vroegere 'kinderboerderij' op de speelplaats Zandpoortvest een groene hoek moet maken. Leerlingen plantten dit voorjaar alvast een beukenhaag, andere aanplantingen volgen in het najaar. (WVK)