BimSem bouwt groot sportcomplex 28 juni 2018

BimSem in Mechelen wil over goed twee jaar een groot nieuw sportcomplex in gebruik nemen. Woensdag werd de subsidieaanvraag goedgekeurd. Ook drie andere scholen uit de regio krijgen subsidies.

Achttien scholen in Antwerpen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. Grootste slokop in de Mechelse regio is BimSem. Het krijgt 192.000 euro voor de realisatie van een nieuw sportcomplex. Dat komt ter vervanging en uitbreiding van de huidige sportinfrastructuur, die dateert van einde jaren 60. Onder meer het zwembad verdwijnt, om plaats te maken voor een grote sporthal (met drie sportvelden), een kleine sporthal, een overdekte buitensportruimte en de nodige kleedkamers met bijhorende sanitaire voorzieningen. "De nieuwe sporthal biedt ook de gelegenheid om een extra fietsenstalling voor leerlingen en leerkrachten te realiseren. Tot slot zal er ook een bijkomende toegang tot de school in de Voochtstraat en extra overdekte speelplaats worden gecreëerd", zegt adjunct-directeur Jürgen Huyghe. De moderne infrastructuur zal niet alleen ten goede komen van de 1.150 leerlingen van BimSem, maar ook van de 160 internaatsleerlingen én de buurt. Buiten de schooluren zal de ruimte ter beschikking worden gesteld van sportverenigingen.





Nog in Mechelen krijgen basisschool De Ham en secundaire school COLOMAplus respectievelijk 69.625 en 81.738 euro voor nieuwe schoolgebouwen in 2018 en 2019. De Kinderplaneet in Mariekerke krijgt 51.765 euro voor een nieuwbouw schoolgebouw over twee jaar. (WVK)