Bibliotheek, hogeschool en moskeeën richten studeerruimtes in Wannes Vansina

14 december 2018

11u26 0 Mechelen Op zoek naar een studeerplek in Mechelen? Om zowel secundair onderwijsscholieren als hogeschoolstudenten rustig te laten blokken, richten de bibliotheek, de hogeschool, de moskeeën en J@M studeerruimtes in.

In de bibliotheek in de Moensstraat worden er 70 studeerplekken ter beschikking gesteld die jongeren kunnen benutten op vertoon van hun identiteitskaart. Wie minimum 15 jaar is, kan er heel de maand december tot eind januari terecht. Dat op maandag en donderdag van 10.30 tot 19.30 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.30 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur.

Ook Thomas More stelt ruimtes ter beschikking, ook van niet-eigen studenten. Op Campus De Vest aan de Zandpoortvest kan studeren tijdens de kerstvakantie en gedurende heel de maand januari op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 18.30 uur. In januari is dat ook het geval in campus Kruidtuin, van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 17 uur.

Zowel de moskee aan de Olivetenvest (in de week van 11 tot 18 uur, in het weekend van 15 tot 20 uur) als in de Generaal De Ceuninckstraat (alle dagen van 13 tot 19 uur) organiseren stille studeerruimtes. Ook jongerenorganisatie J@M doet dat, aan de Papenhofdreef, de Abeelstraat en de Lijsterstraat.

“De stille studeerruimtes bewijzen zeker hun nut voor scholieren en studenten die bijvoorbeeld weinig plaats hebben thuis of op kot nogal eens kunnen worden afgeleid. Er wordt zeer frequent gebruik van gemaakt en de ruimtes zijn dan ook vaak volzet. Op tijd komen studeren, is dus de boodschap. Particulieren en/of organisaties die volgend schooljaar tijdens de examenperiodes stille studeerruimtes kunnen organiseren, mogen zich altijd melden”, aldus schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA).