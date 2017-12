Bib sluit op maandag 02u25 0

De gemeenteraad heeft beslist om de openingsuren van de stedelijke bibliotheek te wijzigen. Vanaf 1 februari tot en met de verhuis naar Predikheren zal de bib op maandag gesloten zijn. De inleverbus blijft voortaan wél altijd open.





De sluiting op maandag - die overigens niet geldt voor studenten tijdens de examenperiode - moet de medewerkers toelaten om de bibk in de Moensstraat beter voor te bereiden op de verhuis naar het Predikherenklooster. Daarnaast moet de sluiting ironisch genoeg de dienstverlening verbeteren. Zo komen er zeer veel klachten van gebruikers in verband met de sluiting tijdens verlengde weekends, vooral van studenten en scholieren. Met de nieuwe dienstregeling zal de bib dan wel open zijn.





Ook de sluiting van de brievenbus op sluitingsdagen zorgt voor ergernis. In het nieuwe systeem zal deze 24 uur op 24 beschikbaar zijn. De sluitingsdag op maandag is overigens niet de enige wijziging. Op sommige dagen zal de bib langer, op andere korter geopend zijn. De nieuwe uren worden: dinsdag en donderdag van 10.30 tot 19.30 uur, woensdag van 10.30 tot 17 uur, vrijdag van 13 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur. De nieuwe uren voor de jeugdbib: dinsdag en donderdag van 13 tot 19.30 uur, woensdag van 12 tot 17 uur, vrijdag van 13 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur. (WVK)