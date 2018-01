Bib integreert in Cultuurcentrum 02u46 0

In de aanloop naar de realisatie van het Predikherenklooster worden Cultuurcentrum en Bibliotheek Mechelen in elkaar geïntegreerd. In de bib zal je vaker kunnen genieten van een klein concert, workshops en woordkunst.





De bibliotheek neemt volgend jaar zijn intrek in het Predikherenklooster en moet daar een culturele hotspot worden. Gaandeweg moet de grens met het Cultuurcentrum vervagen. De voorjaarskalender toont dat de bib meer doet dan het ontlenen van boeken. Zo vinden publieksactiviteiten plaats onder de noemer 'Filosofie inspireert', met een filosofisch café, sofagesprekken met theaterregisseur Stefaan Van Brabandt en auteur Elvis Peeters en een filosofische speeltuin voor de kleintjes. "De bib is een perfecte plek om na te denken, te zoeken naar betekenis of in dialoog te treden", zegt cultuurschepen Björn Siffer (Groen).





Daarnaast zal de bibliotheek extra inzetten op woordkunst en het stimuleren van mediawijsheid. De jeugdbibliotheek zet extra in op leesbevordering door tweewekelijks voorleesmomenten te organiseren. Sjarabang organiseert er knutselworkshops.





Ten slotte wil de bib meer samenwerken met scholen. Alle activiteiten zijn terug te vinden in de voorjaarsbrochure van de bib en op mechelen.bibliotheek.be. (WVK)