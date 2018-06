Bib informeert beter over dementie 13 juni 2018

02u50 0

De bibliotheek van Mechelen gaat bezoekers beter informeren over dementie. De bib breidt niet alleen haar collectie boeken over het thema uit, ze leent ook specifiek samengestelde Eerste Hulp Bij Dementie-rugzakjes uit met daarin naast informatieve, wetenschappelijke en kinderboeken ook een dvd, cd en luisterboek. Verder engageert de bibliotheek zich bij vragen extra informatie te geven en door te verwijzen naar professionele zorgverlening. Het initiatief werd genomen in samenwerking met 't MoNUment, een inloophuis voor personen met dementie, hun mantelzorgers en hulpverleners georganiseerd door het Zorgbedrijf Rivierenland en de stad Mechelen. (WVK)