Bewoonster wordt gewekt, inbrekers vluchten TVDZM

16 november 2018

In de Elektriciteitstraat heeft een dief geprobeerd om in te breken in een appartement. De bewoonster werd hierbij gewekt. Toen ze poolshoogte ging nemen, sloeg de dief op de vlucht. Volgens de eerste vaststellingen werd er een geen buit gemaakt. De politiezone van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.