Bewoners Oud Oefenplein houden grote lenteschoonmaak 27 april 2018

Onder impuls van de 'pleinmakers' hebben bewoners van het Oud Oefenplein in Mechelen een grote lenteschoonmaak gehouden in hun wijk. Het ging om de eerste actie van de vrijwilligers die voor meer sociale cohesie moeten zorgen in de sociale woonwijk.





Ook enkele leden van het college van burgemeester en schepenen kwam mee de handen uit de mouwen steken. Een container werd gevuld, maar niet alleen met zwerfvuil. Verschillende bewoners dumpten er ook huisvuil en grof vuil in, wat natuurlijk niet de bedoeling was.











(WVK)