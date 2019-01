Bewoners bevangen door rook: brandweer moet koppel redden uit woningbrand Tim Van der Zeypen

09 januari 2019

08u00 0 Mechelen In de Voosdonk in Heffen bij Mechelen heeft het vannacht gebrand in een woning. De twee bewoners raakten bevangen door de rook en geraakten zelf niet meer buiten. Ze moesten gered worden door de brandweer en werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brand ontstond kort na 3.00 uur woensdagochtend. Het waren de bewoners zelf die de brand maar net op tijd hadden opgemerkt. “De brand situeerde zich ter hoogte van de keuken”, vertelt kapitein Michel Michiels van de brandweerzone Rivierenland. Het koppel verwittigde zelf nog de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. De man bevond zich bij aankomst van de hulpdiensten op de eerste verdieping. Hij probeerde de woning te ontvluchten via een klikraam en hapte bij aankomst van de hulpdiensten naar lucht. Zij konden de man uiteindelijk redden door onderaan het klikraam, een ander raam stuk te slaan en het slachtoffer vervolgens te evacueren met een ladder.

Balkon

Zijn echtgenote had zich na het uitbreken van de brand in veiligheid kunnen brengen op een balkon achteraan de woning op de tweede verdieping. “Door middel van een ladder konden we haar eveneens in veiligheid brengen”, luidt het nog bij de hulpdiensten. Beiden bewoners raakten bevangen door rook. De man liep ook nog andere verwondingen op. “Beide bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging”, gaat de brandweerkapitein verder.

Ventileren

De brandweermannen kregen het vuur uiteindelijk snel onder controle. De schade is wel bijzonder groot. “In de keuken is er vooral brandschade, in de rest van de woning is er heel veel rookschade”, besluit brandweerkapitein Michiels nog. De brandweer moest nog een tijdje nablussen alsook de woning ventileren. Die werd uiteindelijk onbewoonbaar verklaard. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Die ontstond zo goed als zeker in de keuken maar waardoor de brand uitbrak zal nu verder onderzocht worden door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.