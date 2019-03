Bewoners betrappen inbrekers TVDZM

21 maart 2019

Langs de Brusselsesteenweg hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders werden op heterdaad betrapt. Het waren de bewoners die plots oog in oog kwamen te staan met de inbrekers. Hierop sloegen de daders op de vlucht. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willelebroek lieten de daders geen inbraaksporen achter.