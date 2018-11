Bewoner schrikt inbreker af TVDZM

27 november 2018

Langs de Varenbosstraat heeft een bewoner een inbreker kunnen afschrikken. De dief wou inbreken in zijn appartement op de eerste verdieping. “Wanneer hij lawaai hoorde en ging kijken, sloeg een onbekende man op de vlucht”, luidt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. Ook in de Van Kerkchovenstraat hebben dieven ingebroken in een appartement. Ook hier ging het om een flat op de tweede verdieping. Eens binnen werd de flat doorzocht. De buit bestaat naast een laptop ook nog uit een partij juwelen. De politie is een onderzoek opgestart.