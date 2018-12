Bewoner hoort lawaai: inbreker vlucht TVDZM

12 december 2018

17u05 0

Een dief heeft in de Arsenaalstraat geprobeerd om in te breken in een appartement. Alleen merkte de bewoner lawaai op en ging die poolshoogte nemen. Hierdoor sloeg de dief op de vlucht. De dief geraakte dus niet binnen, de deur van de flat raakte wel beschadigd.