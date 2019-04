Bewoner betrapt inbreker TVDZM

03 april 2019

08u30 0

Langs Vrijevelden heeft een dief geprobeerd om in te breken in een woning. Een onbekende man probeerde binnen te geraken door een raam te forceren. Daarbij werd de bewoonster opgeschrikt en ging poolshoogte nemen. “Hierop sloeg de verdachte op de vlucht”, klinkt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. Op de Leesesteenweg lukte een inbraak wel. Of er een buit gemaakt werd, is niet bekend. Wel kon de politie vaststellen dat de daders binnen zijn geraakt door een raam te forceren.