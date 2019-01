Betonnen balk valt op auto TVDZM

27 januari 2019

10u35 0

Bij het inrijden van een garagecomplex in de Oude-Pleinstraat in Mechelen-Noord is het bij een Mercedes zaterdagavond fout gelopen. De bestuurder reed met een aanhangwagen tegen een horizontale betonnen balk. De balk werd losgerukt en belandde op het voertuig. Er raakte niemand gewond.

De wagen raakte wel zwaar beschadigd. De betonnen balk kwam op de koffer terecht en moest worden verwijderd. “We hebben hiervoor een kraan laten aanrukken om de zware betonnen balk op te hijsen”, vertelt brandweermajoor Jan De Borger van Hulpverleningszone Rivierenland. “Eens de balk van het voertuig was weggehaald, werd de wagen getakeld en kon de weg naar het garagecomplex opnieuw worden vrijgemaakt.”

Door het ongeval raakte ook een deel van een muur beschadigd en viel deze gedeeltelijk om.