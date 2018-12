Betoncentrale aan Keerdok verkocht: 76 appartementen en park komen in de plaats Wannes Vansina

13 december 2018

10u40 0 Mechelen CBR – Inter-Beton heeft zijn betoncentrale aan het Keerdok in Mechelen verkocht aan een projectontwikkelaar. In 2021 zal de werkplek van een 20-tal medewerkers verdwijnen om plaats te maken voor 76 appartementen en een park.

De stad Mechelen wil de Keerdok- en Eandissite aan het Rode Kruisplein ontwikkelen tot een nieuwe stadswijk met 800 woningen. Een van de obstakels is de aanwezigheid van de betoncentrale, maar dat is opgelost. CBR –Inter-Beton verkocht de site aan projectontwikkelaar Global Estate Group. “Inter-Beton maakt sinds geruime tijd voorbereidingen om de activiteiten aan het Keerdok naar haar andere bedrijfssites door te zetten. Onze betoncentrale past immers niet binnen de vooropgestelde Mechelse stadsontwikkeling”, geeft Geert De Maeyer, directeur van Inter-Beton, aan. Bedoeling is de activiteiten te verhuizen naar betoncentrales in de buurt, met name Heist-op-den-Berg en Grimbergen. Het 20-tal medewerkers zal volgens Brigitta De Raes van Inter-Beton aan de slag kunnen in een van de dertig andere centrales van het bedrijf. “Onze milieuvergunning voor Mechelen loopt tot eind 2021. Zolang blijven we. Nog drie jaar dus”, geeft ze aan.

De verkoopprocedure werd opgestart na de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site eerder dit jaar. Uit de talrijke kandidaten werd Global Estate Group als koper weerhouden. De stad nam met de verkoop van de Ouwen Dok aan hotelketen Van der Valk en de selectie van het team voor de realisatie van het parkeergebouw, de appartementen op het Rode Kruisplein en de omgevingsaanleg, reeds het initiatief in de herontwikkeling van de Keerdok- en Eandissite. “De initiatieven die de stad heeft genomen werpen duidelijk hun vruchten af nu ook de private markt mee de schouders zet onder de transformatie naar een kwalitatieve duurzame wijk”, stelt Greet Geypen (Open Vld), schepen van Stadsvernieuwing. Op de site Inter-Beton kunnen 76 appartementen gerealiseerd worden aan het Keerdok. Daarnaast komt er op de site stadspark van ongeveer één hectare groot. Bedoeling is dat de werkzaamheden kort na het vertrek van Inter-Beton starten.

T’Ile Malines

Ook met de nieuwe plannen kan T’Ile Malines, verstopt achter de betoncentrale, blijven. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet naast een park ook een horecafunctie. Er zijn wel aanpassingen nodig. De zomerbar neemt een sabbatjaar om alles in orde te brengen. “We hadden gehoopt om het op een winter te doen, maar dat zal niet lukken. We gaan een jaartje sluiten om alles in orde te brengen zodat we van een tijdelijke naar een definitieve bar kunnen gaan”, zegt Eva Stuyts. Het gaat dan vooral om de aanleg van de nodige nutsvoorzieningen.