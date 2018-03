Betere afstemming weginfrastructuur op zone 30 nodig 26 maart 2018

In heel wat straten in Mechelen wordt de zone 30 niet gerespecteerd. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-fractieleider Caroline Gennez (sp.a) opvroeg bij de politie. In de Kruisbaan, Abeelstraat en Locomotiefstraat rijdt 15 procent van de bestuurders 50 kilometer per uur, 20 te snel dus. Hanswijkstraat, Korenkorfstraat, Noordveld, Polderstraat, Vinkstraat, Roekstraat en oude Antwerpsebaan vervolledigen de top-10 van zones 30 met een snelheidsprobleem. Gennez pleit voor een betere afstemming van de weginfrastructuur op de noden van de buurt en de toegelaten maximumsnelheid. "We wonen met veel, en steeds meer, mensen op een relatief beperkte oppervlakte. Mechelen leefbaar houden is een prioriteit. En verkeersveiligheid is daarbij cruciaal. We vragen het stadsbestuur dan ook om de knelpunten aan te pakken", aldus Gennez. (WVK)