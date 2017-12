Betaalbare kinderschoenen vind je bij Piotr en Iza 02u26 33 Foto David Legreve Piotr Wychadanczuk in de nieuwe winkel.

Piotr Wychadanczuk en zijn vrouw Iza Adamiak hebben zaterdag in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen Tia Botilla geopend, een schoenwinkel voor kinderen en tieners, in de voormalige Wood Loft. De inspiratie kwam van hun tweeling. "Kinderschoenen zijn heel duur in België. Een paar kost algauw 100 euro, om na zes maanden al te klein te zijn. Onze schoenen kosten rond de 40 euro, het duurste 67", vertelt Piotr, die van origine Pools is. Eerder verkochten ze schoenen op de zaterdagmarkt. Tia Botilla betekent overigens niets, maar klonk volgens Piotr en Iza gewoon goed. (WVK)