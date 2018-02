Bestuurster rijdt onder invloed, zonder rijbewijs en zonder verzekering 22 februari 2018

Een 24-jarige vrouw uit Mechelen, die dinsdagnacht door de politie op de Nieuwe Mechelsesteenweg in Leuven aan de kant is gezet na een overtreding, legde een positieve ademtest af. De bestuurster kon geen rijbewijs voorleggen. Ze verklaarde dat dit nog op de griffie van de rechtbank lag na een eerdere uitspraak van de rechter. De auto was niet geldig geschouwd en de verzekering bleek vervallen te zijn. Het voertuig is versleept naar de stalplaats van de Leuvense lokale politie. (ADPW)