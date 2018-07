Bestuurders onder invloed zijn voorlopig rijbewijs kwijt 03 juli 2018

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend twee jonge autobestuurders uit het verkeer gehaald die onder invloed van cannabis reden. De twee hadden enkel nog maar een voorlopig rijbewijs. "Een van hen had bovendien dat rijbewijs nog niet eens op zak ", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Er werd een wielklem op zijn auto gezet totdat hij het rijbewijs komt binnen brengen." In totaal moesten er nog drie anderen hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. Twee ervan reden onder invloed van drugs, een autobestuurder had 0,9 promille in zijn bloed en verklaarde dat hij de vorige nacht nog twee lijntjes cocaïne had gesnoven. De politie trok verder nog het rijbewijs in van vijf andere autobestuurders. Zij waren dat kwijt voor respectievelijk zes (2) en drie (3) uur kwijt. De controle-actie van de politiezone vond plaats in het kader van de BOB-zomercampagne. "Er werden 544 personen gecontroleerd", besluit Van de Sande. (TVDZM)