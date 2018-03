Bestuurder voor vierde jaar op rij betrapt met drugs 27 maart 2018

De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een autobestuurder uit het verkeer gehaald die onder invloed was van cannabis. "Hij verkeerde in staat van herhaling", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De man liep namelijk al voor het vierde jaar op rij tegen de lamp. Telkens bleek hij onder invloed te zijn van drugs. De man mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. "Maar dat had hij niet bij", gaat Van de Sande verder. "Bovendien ging het zelfs om een voorlopig rijbewijs." De politie plaatste een wielklem op zijn auto. Nog elf andere autobestuurders moesten hun rijbewijs eveneens inleveren. Drie voor alcohol, een voor alcohol en drugs en tot slot zeven anderen voor cannabis, cocaïne of amfetamines. In totaal werden er 795 autobestuurders aan de kant gezet. Veertien autobestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur aan de kant zetten, twintig andere voor drie uur. (TVDZM)