Bestuurder rijdt door na ongeval

25 maart 2019

Bij een verkeersongeval in de Sint-Katelijnestraat is een fietser gewond geraakt. Het gaat om een 48-jarige man. Hij liep lichte verwondingen op. De veertiger werd aangereden door een personenwagen. Die reed na het ongeval gewoon verder. De politie spoort de chauffeur nu op. Ook in de Kleine Nieuwedijkstraat werd een aangereden door een personenwagen. Hier liep een 45-jarige man lichte verwondingen op.