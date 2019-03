Bestuurder met 2,1 promille in bloed (zo’n tien glazen bier) rijdt 135 per uur met politie op de hielen Tim Van der Zeypen

04 maart 2019

08u35 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een dronken autobestuurder uit het verkeer moeten halen. Op de Brusselsesteenweg moesten ze hem achtervolgen en werden er snelheden gehaald van zo’n 135 kilometer per uur. Hij had 2,1 promille alcohol in zijn bloed.

De autobestuurder werd opgemerkt aan een tankstation. Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande reed hij daar weg met met gierende banden. “Er werden toen al snelheden gemeten van 110 kilometer per uur. Dat is maar liefst 40 kilometer per uur sneller dan toegelaten”, zegt de woordvoerder. “Onze collega’s gingen hem achterna. Ze konden hem pas aan de kant zetten toen hij moest remmen voor een voorligger.”

Tiental pinten

Toen ze het voertuig controleerden, roken de agenten meteen al een hevige alcoholgeur. Voor ze hem een ademtest konden laten uitvoeren, moesten ze hem ondersteunen richting commandowagen. “Daar bleek uiteindelijk dat hij 2,1 promille alcohol in zijn bloed had”, aldus Van de Sande. Dit is het equivalent van zo’n tiental pinten bier. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Politiecel

Na die beslissing keerde de bestuurder zich tegen de politie en werd hij bijzonder agressief. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en mocht er een nachtje doorbrengen in de cel. Het was overigens niet de eerste keer dat de man zijn rijbewijs verliest bij een alcoholcontrole. In juli 2017 gebeurde dat ook al eens. Hij zal binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen. Hij riskeert naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.

Zeven rijbewijzen

De politie trok tijdens de controles ook nog het rijbewijs van zes anderen in, telkens voor vijftien dagen. Vier bestuurders waren onder invloed van alcohol. “Zij hadden tussen de 1,6 en de 2,5 promille alcohol in hun bloed”, zegt Van de Sande. “Verder reed één andere bestuurder onder in vloed van drugs en had een tweede bestuurder naast cocaïne in zijn bloed ook nog te veel gedronken.” In totaal controleerde de politie dit weekend 967 autobestuurders.