Bestuurder (19) loopt twee keer tegen de lamp in één nacht 12 juni 2018

02u49 0

Een negentienjarige autobestuurder is afgelopen weekend twee keer in dezelfde nacht tegen de lamp gelopen. De jongeman reed met een voorlopig rijbewijs tegen de richting in op de Hendrik Consciencestraat. Politie zette hem aan de kant en merkten op dat hij uiterlijke kenmerken vertoonden van drugs. "Een speekseltest gaf ons gelijk", vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Hij bleek onder invloed te zijn van cannabis en amfetamines." Niet enkel kreeg hij een boete van 174 euro, zijn voorlopig rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Even later werd de wagen opnieuw gesignaleerd. Deze keer aan het rondpunt in Mechelen-Zuid. Deze keer reed de jongeman - nog steeds onder invloed van drugs - zonder rijbewijs. "Er is beslist om de wagen in beslag te nemen. Dat blijft zo voor zeker vijftien dagen", klinkt het nog. Bovendien bleek de auto niet van de tiener te zijn en kreeg hij deze in bruikleen.





In totaal werden dit weekend 1.381 autobestuurders gecontroleerd, 29 ervan testten positief. "Twee bleken onder invloed te zijn van drugs, 27 anderen onder alcohol." (TVDZM)